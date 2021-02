Serie B: Cus Genova sconfitto al tie break dalla Amis Admo

Genova. Quarto tie break consecutivo per il Cus Genova nel campionato di Serie B di pallavolo maschile. Dopo il turno di riposo, in casa della Amis Admo è giunto un nuovo KO: il punto ottenuto, tuttavia, lascia almeno un mezzo sorriso ai genovesi.

La gara, infatti, era cominciata nel peggiore dei modi: i ragazzi di coach Mancini si sono infatti trovati sotto per due set a zero, con pochissimo spazio di manovra. La rimonta, abbastanza spettacolare, la si deve a Sergio Poggio, che ha siglato ben 36 punti. È stato così possibile per il Cus riportare il match in equilibrio, un 2-2 che ha aperto le porte al quinto set.

Il tie break, tuttavia, ha visto la riaccensione della Amis Admo, che aveva accusato dei passaggi a vuoto – soprattutto mentali – durante la rimonta. Il 3-2 finale è quindi meritato per la quadra di casa.

Il Cus Genova giocherà la prossima gara sabato 27 febbraio a Santo Stefano Magra, con il primo match del girone di ritorno, in questa formula-lampo necessaria per tenere in piedi i campionati in tempo di Covid. Come dichiara la società sulla sua pagina Facebook, “speriamo di portare a casa qualche punto in più”.