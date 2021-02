Serie B, Admo Volley: terza vittoria di fila

Lavagna. Terza vittoria consecutiva in Serie B maschile per l’Admo Volley, contro un ottimo Cus Genova. Il Parco Tigullio rimane inviolato in questa prima fase della stagione.

Partita molto equilibrata giocata da entrambe le squadre con il piede sull’acceleratore: Luca Rossi (30 punti) da una parte e Sergio Poggio (36) dall’altra sono i protagonisti per gran parte della gara; i due opposti si sfidano palla su palla con alte percentuali di attacco. Ancora determinante Simone Podestà (23) e decisiva la solida prova in regia di Giacomo Materno.

Per la cronaca l’Admo Volley gioca nei primi due set una bellissima pallavolo mantenendo il controllo del gioco anche nei momenti più caldi. Ottimo gli ingessì di Federico Tomà autore del punto decisivo del primo set. Dal terzo set, ancora molto equilibrato, il Cus reagisce trascinato da Poggio: si arriva sino al 22-22 poi l’attacco dell’Admo Volley si inceppa portando la partita sul 2-1. Quarto parziale da dimenticare per i locali, con il Cus assoluto protagonista. Mister Cremisio fa rifiatare Podestà, Rossi e Materno che saranno poi decisivi nel tie-break. La gara si chiude al quinto set con un super Luca Rossi autore di ben 7 dei 15 punti.

Partita come già detto molto bella e intensa che ha portato all’Admo Volley altri due punti in classifica. Prossimo impegno la difficile gara di Novi Ligure in programma per martedì 2 marzo alle ore 21,00.

Le parole di Simone Cremisio: “Ancora una volta non posso che fare i complimenti ai ragazzi autori di una prestazione maiuscola. Il Cus Genova è una formazione molto solida ben messa in campo che ha trovato in Sergio Poggio un grande terminale d’attacco. Abbiamo giocato i primi due set ad altissimo livello con la giusta determinazione facendo tutto quello che ci eravamo detti in fase di preparazione della gara. Sono molto soddisfatto della prestazione di tutta la squadra in particolare della prova di Giacomo Materno e Luca Rossi. Questo inizio di campionato va oltre le nostre più rosee aspettative. Stiamo affrontando formazioni allestite con gli innesti di diversi giocatori importanti mentre noi possiamo vantarci di essere forse l’unica squadra che i giocatori se li costruiti in casa; anche i rientranti Alessandro Assalino e Michele Colombini che da questa settimana tornerà a disposizione dopo l’infortunio, sono nati e cresciuti nella nostra società. Proveremo a dare continuità a questa serie positiva a partire dalla trasferta di Novi Ligure. Continueremo a lavorare in palestra per crescere ulteriormente”.