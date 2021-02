Serie A2: Sportiva Sturla sconfitta di misura dall’Arenzano

Genova. Secondo passo falso per la Sportiva Sturla che non riesce a portare a casa nessun punto cedendo 7-6, a Savona, alla Rari Nantes Arenzano.

“Paghiamo sicuramente la poca concentrazione e gli errori di troppo delle prime due frazioni di gioco che si chiudono con un parziale di 4 a 1. La squadra avversaria dell’Arenzano è alla nostra portata ma commette meno errori, non riusciamo a sfruttare nessuna delle undici superiorità numeriche concesse” raccontano i dirigenti biancoverdi.

“Il parziale di 2-2 del terzo tempo e l’1-3 del quarto non sono sufficienti per ribaltare il risultato – proseguono -. L’assenza del nostro capitano, Matteo Cappelli, ha sicuramente contribuito al risultato negativo, tuttavia si sono visti, anche se a sprazzi, gioco e geometrie che lasciano ben sperare per il futuro“.

“Una nota sicuramente positiva è l’esordio con la nostra calottina di Luca Fondelli, che dopo alcuni anni di inattività torna con convinzione e motivazione a giocare. La sua esperienza sarà certamente utile per la crescita dei tanti giovani della nostra squadra” concludono nell’analisi.

Il tabellino:

Rari Nantes Arenzano – Sportiva Sturla 7-6

Rari Nantes Arenzano: R. Valle, D. Masio, S. Robello, S. Lottero, M. Bruzzone 1, L. Cedro, G. Ghillino 3, P. Piccardo, P. Ricci 1, W. Delvecchio 1, L. Rasore, D. Corelli 1, M. Musiello. All. Patchaliev

Sportiva Sturla: M. Dufour, N. Priolo 1, L. Navone, L. Carpaneto, M. Villa 1, L. Bisso 1, L. Fondelli, F. Giacobbe, R. Giusti, G. Cotella 1, D. Scarsi, O. Sadovyy 1, M. Gilardo 1. All. Ivaldi

Arbitri: Taccini e Fusco

Parziali: 2-0 2-1 2-2 1-3. Espulso per gioco violento Robello (A) nel terzo tempo. Usciti per limite di falli Masio (A) nel terzo tempo, Bruzzone (A) e Navone (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Arenzano 1/12; Sportiva Sturla 0/11.