Serie A2, poker di successi casalinghi: Arenzano, Camogli, Bogliasco e Sori

Sabato 30 gennaio si è giocata la seconda giornata dell’A2 maschile. Formula nuova, in ottemperanza delle norme di sicurezza in vigore, con le squadre divise in quattro concentramenti da sei e prima fase della stagione regolare ridotta a dieci giornate. Si giocherà ogni 15 giorni, non più ogni settimana, anche per dare modo di recuperare le eventuali partite rinviate per Covid. Seguono risultati e tabellini.

Girone Nord-Ovest – 2^ giornata – sabato 30 gennaio



R.N. ARENZANO-SPORTIVA STURLA 7-6



R.N. ARENZANO: R. Valle, D. Masio, S. Robello, S. Lottero, M. Bruzzone 1, L. Cedro, G. Ghillino 3, P.Piccardo, P. Ricci 1, W. Delvecchio 1, L. Rasore, D. Corelli 1, M. Musiello. All. Patchaliev

SPORTIVA STURLA: M. Dufour, N. Priolo 1, L. Navone, L. Carpaneto, M. Villa 1, L. Bisso 1, L. Fondelli, F.Giacobbe, R. Giusti, G. Cotella 1, D. Scarsi, O. Sadovyy 1, M. Gilardo 1. All. Ivaldi

Arbitri: Taccini e Fusco

Note:parziali 2-0, 2-1, 2-2, 1-3. Espulso per gioco violento Robello (A) nel terzo tempo. Usciti per limitedi falli Masio (A) nel terzo tempo, Bruzzone (A) e Navone (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Arenzano 1/12; Sportiva Sturla 0/11.

Cronaca. La Rari Nantes Arenzano supera di misura la Sportiva Sturla, entrata in partita troppo tardi e che non è riuscita a sfruttare nessuna azione in superiorità numerica (0/11). Partono meglio i padroni di casa e dopo circa quindici minuti dal fischio d’inizio sono avanti 4-0. Gli ospiti rispondono con Priolo e Villa dimezzando lo svantaggio in avvio della terza frazione. Nonostante le difficoltà la formazione di coachIvaldi riesce a rimanere aggrappata agli avversari con Bisso e Cotella (6-4), quando mancano poco meno di sei minuti alla sirena. Ghillino, autore di una tripletta, allunga ancora segnando la settima rete disquadra, che chiude i conti. Inutile ai fini del risultato finale la realizzazione di Sadovyy che firma il -1 quasi allo scadere, ma la rimonta rimane incompiuta.

SPAZIO R.N. CAMOGLI-CROCERA STADIUM 12-4



SPAZIO R.N. CAMOGLI: L. Gardella, A. Beggiato 1, A. Iaci 1, G. Simonetti, G. Guidi 1, A. Cambiaso 3, F.Foti, L. Barabino, M. Oneto 1, E. Cocchiere, F. Licata 1, A. Cuneo 4, E. Caliogna. All. Temellini

CROCERA STADIUM: G. Graffigna, G. Pedrini 1, M. Giordano, A. Siri, L. Kovacevic, E. Colombo, D. Ferrari 1,R. Ramone 1, R. Ieno 1, G. Ercolani, F. Recagno, M. Manzone, E. Massa. All. Campanini

Arbitri: Piano e Ferrari

Note: parziali 2-0, 5-2, 1-1, 4-1. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Spazio RN Camogli 0/5 +2 rig., Crocera Stadium 0/5 + 1 rig..

Cronaca. Cuneo con un poker di reti trascina Camogli alla vittoria su Crocera. Risultato mai in disucssione. I ragazzi di Temellini sono avanti 2-0 dopo i primi otto minuti di gioco per poi aumentare a quattro le lunghezze di vantaggio all’intervallo lungo (6-2). Pedrini e Ieno provano a suonare la carica per gli ospiti, ma Oneto, Cuneo e Beggiato mettono il punteggio in cassaforte (9-3) in avvio della quarta frazione. Cambiaso e Guidi Incrementano il vantaggio nel finale.

BOGLIASCO 1951-LAVAGNA 90 9-6



BOGLIASCO 1951: E. Prian, E. Percoco, F. Dainese, F. Mauceri, G. Congiu, G. Guidaldi 2, E. Puccio, E. Manzi 2, G. Boero 1, A. Bonomo 1, D. Puccio 2, A. Canepa 1, P. Bini. All. Magalotti

LAVAGNA 90: A. Gabutti, S. Botto, M. Pedroni 1, L. Pedroni, P. Vario, P. Prian 3, M. Botto, F. Luce, M. Stanchi, E. Menicocci, L. Magistrini, A. Casazza 2. All. Martini

Arbitri: Pinato e Savino

Note: parziali 1-1, 3-2, 1-2, 4-1. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Bogliasco 1951 3/8; Lavagna 90 0/3 + 1 rig. Nel secondo tempo Puccio (B) sbaglia un rigore (parato). Lavagna 90 iscrive a referto 12 atleti.

Cronaca. Nel derby ligure Bogliasco supera Lavagna con non poche difficoltà. Inizio di partita equilibrato, nel secondo parziale le squadre sono sul 2-2. I padroni di casa allungano portandosi avanti 5-2 nella terza frazione. Rispondono Casazza e Prian siglando il -1 (5-4) prima del termine del periodo. Negli ultimi otto minuti Puccio aumenta ancora il distacco, a cui replica Casazza, che tiene in partita i suoi, ma il break nel finale di Canepa, Guidaldi e Manzi chiude le speranze di rimonta degli avversari.

Girone Nord-Est – 2^ giornata – sabato 30 gennaio

R.N. SORI-C.S. PLEBISCITO PADOVA 7-6





R.N. SORI: S. Benvenuto, D. Elefante, M.olcese, M. Morotti, A. Viacava 1, A.rojas Borghes 1, D. Digiesi 1, V. Benvenuto 1, G. Penco 1, G. Cocchiere 1, E. Costa 1, T. Ninfo, P. Polipodio. All. De Ferrari.

C.S. PLEBISCITO PADOVA: G. Calabresi, G. Conte 1, R.vettore, N. Sartore, M. Savio 2, A.biasutti 1, R. Gottardo 1, M. Chiodo, M. Zanovello, O. Maresca, D. Rolla, L. Leonardi 1, M. Tomasella. All. Garibaldi.

Arbitri: Colombo e Iacovelli.

Note: parziali 1-2, 3-1, 3-1, 0-2. A 4.40 del terzo tempo Tomasella (P) para un rigore a Rojas Borghes (S). A 4.03 del quarto tempo Polipodio (S) para un rigore a Savio (P). Usciti per limite di falli: Zanovello (P) nel terzo tempo, Rojas Borghes (S) e Maresca (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Sori 1/13 + 1 rigore, Padova 4/13 + 1 rigore. Ammonito a 4.02 del terzo tempo il tecnico De Ferrari (S) per proteste.

Cronaca. Vittoria casalinga per la RN Sori, che batte con una sola rete di scarto la Plebiscito PD. Genovesi sotto di una rete al termine del primo parziale, poi due tempi fotocopia vinti 3-1 li portano sul +3. Negli ultimi otto minuti c’è la reazione degli ospiti con la doppietta firmata da Gottardo e Leonardi. Rammarico per il rigore parato a Savio (P) che avrebbe portato i ragazzi di Garibaldi al pareggio.