Serie A2: gioiscono Lavagna, Camogli e Bogliasco

Camogli. Si è disputata la terza giornata della Serie A2 maschile, sabato 13 febbraio. Vediamo risultati, tabellini e brevi cronache degli incontri.,

Girone Nord-Ovest

LAVAGNA 90-SPORTIVA STURLA 11-6



LAVAGNA 90: A. Gabutti, M. Botto, A. Benvenuto, M. Pedroni 1, L. Pedroni 1, P. Vario, P. Prian 4, M. Nardini, F. Luce 1, M. Stanchi 1, E. Menicocci, L. Magistrini, A. Casazza 3. All. Martini

SPORTIVA STURLA: M. Dufour, N. Priolo 1, L. Navone 1, L. Carpaneto 1, M. Villa, L. Bisso, M. Cappelli, F. Giacobbe 1, R. Giusti 1, S. Villa 1, D. Scarsi, O. Sadovyy, M. Gilardo. All. Ivaldi

Arbitri: Bianco e Camoglio

Note: parziali: 2-2, 3-2, 4-2, 2-0. Usciti per limite di falli Cappelli (S) nel terzo tempo e Prian (L) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Lavagna 90 7/10 + 1 rig. ; Sportiva Sturla 4/16.

Cronaca. Trascinata dalla quaterna di Prian e dalla tripletta di Casazza, la Lavagna 90 supera la Sportiva Sturla 11-6. Partita inizialmente combattuta, nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento sull’altra, a metà gara i padroni di casa sono avanti di una lunghezza (5-4). La svolta arriva nel terzo parziale con Luca Pedroni e Stanchi che firmano l’allungo che vale il +3 (9-6) a favore della formazione di coach Martini. Casazza e Matteo Pedroni segnano i due gol nel finale che mettono al sicuro il punteggio.

SPAZIO R.N. CAMOGLI-R.N. ARENZANO 14-9



SPAZIO R.N. CAMOGLI: L. Gardella, A. Beggiato 1, A. Iaci 2, A. Briasco, G. Guidi, A. Cambiaso 2, F. Foti 1, L. Barabino 1, A. Schiaffino, N. Gatti 1, F. Licata 1, A. Cuneo 3, E. Caliogna 2. All. Temellini

R.N. ARENZANO: R. Valle, G. Olmo, S. Robello, S. Lottero, M. Bruzzone 5, Y. Messina 2, G. Ghillino, P. Piccardo, P. Ricci 1, W. Delvecchio 1, L. Rasore, D. Corelli, M. Musiello. All. Patchaliev

Arbitri: Bianco e Rotunno

Note: parziali: 4-1 3-2 4-1 3-5 Espulso per proteste Ghillino (A) nel secondo tempo. Usciti per limite di falli Guidi (C) e Foti (C) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Spazio RN Camogli 3/6 + 2 rig.; RN Arenzano 5/12 + 2 rig.. Nel primo tempo Ricci (A) sbaglia un rigore (parato).

Cronaca. Grazie ad un’ottima gestione del vantaggio la Spazio RN Camogli batte la RN Arenzano. Apre le marcature Bruzzone (autore di una cinquina), rispondono Cambiaso, Barabino, Foti e Caliogna (4-1). All’inversione di campo i padroni di casa sono sempre avanti di quattro lunghezze (7-3). Gli ospiti rientrano fino al -4 (11-7) a metà del quarto periodo. Ma la rete di Iaci del 12-7 spegne le velleità di rimonta dell’Arenzano. Il gol definitivo 14-9 è di Cuneo.

CROCERA STADIUM-BOGLIASCO 1951 10-15



CROCERA STADIUM: G. Graffigna, G. Pedrini 1, M. Giordano, A. Siri 1, R. Ramone, E. Colombo 2, D. Ferrari 1, L. Kovacevic 1, R. Ieno, G. Ercolani 2, F. Recagno, M. Manzone 2, G. Grassi. All. Campanini

BOGLIASCO 1951: E. Prian, E. Percoco 1, F. Dainese 2, F. Mauceri, Giovanni Congiu, G. Guidaldi 1, Giosue’ Congiu, E. Manzi 2, G. Boero 3, A. Bonomo 3, D. Puccio 1, A. Canepa 1, P. Bini 1. All. Magalotti

Arbitri: Brasiliano e Romolini

Note: parziali 6-4, 1-3, 2-4, 1-4. Usciti per limite di falli Ramone (C) e Canepa (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Crocera Stadium 2/10 +1 rig.; Bogliasco 1951 6/10.

Cronaca. In rimonta, grazie ad un break nel finale, Bogliasco ottiene il successo sulla Crocera Stadium. Avvio di partita con i padroni di casa che si portano avanti 6-4 dopo i primi otto minuti di gioco. Gli avversari riescono a pareggiare il risultato (7-7) con la marcatura di Bonomo nel secondo periodo. Nel terzo periodo gli ospiti oltre a rimontare, ribaltano il punteggio (12-9). Poi allungano con Bini, Bonomo e Boero che siglanto tre reti negli utlimi minuti per il 15-10 conclusivo

Girone Nord-Est

R.N. SORI-DE AKKER TEAM 7-12



R.N. SORI: S. Benvenuto, D. Elefante, M.olcese, M. Morotti 1, A. Viacava, A. Rojas Borges 1, D. Digiesi 1, V. Benvenuto 3, G. Penco 1, G. Cocchiere, E. Costa, T. Ninfo, P. Polipodio. All. De ferrariDE AKKER TEAM: F. Ghiara, I. Pliskevic 2, A.martelli, A. Baldinelli 3, T. Ramacciotti, L. Bagnari, S. Guerrato 2, R. Spadafora, G. Leonardi 1, L. Pozzi 1, E. Cocchi 2, C. Cecconi, G. Boggiano 1. All. PerezArbitri: Castagnola e PianoNote: Parziali 1-5, 2-1, 1-4, 3-2. Usciti per limite di falli Pozzi (DA) nel terzo tempo e Spadafora (DA) nel quarto tempo. Ammonito il tecnico De Ferrari (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: R.N Sori 5/15 e De Akker Team 6/12.

Cronaca. Vittoria esterna per la De Akker che passa 12-7 in casa della RN Sori. Emiliano avanti 5-1 dopo un tempo e 6-3 a metà gara. Poi lo strappo definitivo della De Akker in apertura di terzo periodo con le reti di Guerrato, Baldinelli e Pozzi che valgono il determinante 9-3. Poi una lunga serie di botta e risposta: quello tra Baldinelli e Benvenuto vale il 12-7 finale.