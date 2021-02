Torino. Oggi allo stadio Olimpico Grande Torino va in scena uno dei match validi per la ventiduesima giornata di Serie A. Le protagoniste della sfida odierna saranno appunto il Torino, allenato dal grande ex Davide Nicola ed il Genoa guidato in maniera splendida fin qui dal pretenzioso Davide Ballardini. Una partita con in palio tre punti che sarebbero fondamentali per entrambe. Il Grifone vincendo riuscirebbe infatti non solo a confermare il proprio stato di grazia, ma anche a staccare in maniera definitiva la zona retrocessione. I granata invece sono una squadra sofferente, vicinissima alle posizioni calde e con poche certezze: vincere quindi non sarebbe utile soltanto per allontanare la diciottesima posizione, ma anche e soprattutto per ritrovare alcune certezze.

Passiamo ora alle formazioni. Schieramento a specchio per le due compagini, con il 3-5-2 che è stato il modulo scelto da entrambi gli allenatori. Per i padroni di casa per ritrovare i tre punti sono scesi in campo Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi, Zaza e Belotti.

Gli ospiti invece hanno risposto con Perin, Masiello, Radovanovic, Criscito, Zappacosta, Strootman, Rovella, Zajc, Czyborra, Pandev e Destro. A disposizione ci sono Baselli, Bonazzoli, Buongiorno, Gojak, Linetty, Lyanco, Milinkovic-Savic, Murru, Rodriguez, Ujkani, Verdi e Vojvoda. In panchina si accomodano Behrami, Ghiglione, Goldaniga, Marchetti, Melegoni, Onguené, Pellegrini, Pjaca, Portanova, Scamacca, Shomurodov e Zapata.

Arbitra del match il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Nocera Inferiore, assistito da Tolfo e Mastrodonato. Ruolo da quarto uomo assegnato invece a La Penna, con Di Paolo e Di Iorio che saranno protagonisti al Var.

Nel primo tempo pronti via e la noia prende subito il sopravvento. Le due squadre infatti, piuttosto spaventate, hanno optato per iniziare la sfida studiandosi a vicenda, non offrendo in realtà uno spettacolo indimenticabile. Tanti contrasti e molto giro palla, con un unico tentativo di Destro al 7′.

Questo il ritratto dei primi venti minuti, conclusi da Ballardini operando una sostituzione. Lo sfortunato Criscito, dopo aver accusato un problema alla caviglia, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco: al suo posto è entrato Goldaniga.

Successivamente, al 27′, si è verificata la prima grande occasione del match, con Belotti che però non è riuscito a sfruttare la prima grande occasione per i suoi a causa della provvidenziale chiusura di un rinato Andrea Masiello. Da questo momento in poi è iniziata una nuova fase di stallo, terminata al 43′ grazie ad un ottimo tiro di Czyborra: un Sirigu attento ha però respinto il tentativo, mantenendo la sfida in parità.

È così terminato 0-0 un primo tempo davvero bloccato, quarantacinque minuti nei quali le due formazioni non sono certamente riuscite ad esprimersi al meglio delle proprie potenzialità. In seguito ha preso il via la seconda frazione, con Nicola che ha scelto di confermare l’undici di partenza. Non dello stesso avviso Ballardini, il quale ha tentato di risolvere l’impasse scegliendo di schierare Shomurodov al posto di uno spento Pandev.

Al 54′ poi il Torino è riuscito a mettere in apprensione la difesa avversaria con un pallone vagante in area di rigore, spazzato però in maniera provvidenziale da un monumentale Goldaniga. Tre minuti più tardi è arrivata la più grande occasione del match; Zappacosta ha impattato splendidamente un buon cross da parte del compagno, scheggiando il palo alla destra di Sirigu: che brivido per i granata!

Al 71′ si è poi infiammata la sfida tattica tra gli allenatori per merito di diverse sostituzioni. Nicola ha sostituito Lukic e Zaza, rilevati da Baselli e Verdi. Successivamente, al 77′, anche uno stremato Mattia Destro ha lasciato il campo, con Zajc che ha preso il suo posto.