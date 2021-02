Sequestrati 83 vestiti contraffatti di un venditore abusivo: denunciato anche per ricettazione

Genova. Sono 83 i capi contraffatti, tutti di buona fattura, che la polizia locale del reparto Sicurezza urbana ha sequestrato a un cittadino senegalese di 68 anni.

Il venditore abusivo aveva con sé solo pochi pezzi nel momento in cui è stato fermato in via Pré. La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, in salita San Paolo, ha portato al sequestro di tutto il resto del campionario, posto sotto sequestro penale.

L’uomo, regolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” e per “ricettazione”.