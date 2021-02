Scuole superiori, a una settimana dalla riapertura in Liguria 13 classi in quarantena

Genova. Sono 13 le classi delle scuole superiori in Liguria attualmente in quarantena quando è passata poco più di una settimana dalla riapertura degli istituti per la didattica in presenza al 50%. È quanto emerge dai dati comunicati dalle varie Asl e riportati in conferenza stampa dal presidente della Regione Giovanni Toti.

Di queste 13 classi 7 sono in provincia di Imperia e 6 nella città metropolitana di Genova. Nel territorio di Asl 3 in tutto sono 43 le classi che attualmente funzionano solo con la didattica a distanza, contando anche le 11 nelle scuole d’infanzia, 13 nelle primarie e altre 13 nelle medie. Dall’inizio dell’anno scolastico sul territorio di Asl 3 sono state complessivamente 1.007 le classi entrate in quarantena.

In Liguria attualmente si contano 164 classi in quarantena. La situazione più pesante è nell’Imperiese con 61 classi e la chiusura dell’istituto comprensivo Boine. Da segnalare anche la partenza dello screening oggi nel Tigullio coi primi 155 tamponi rapidi all’istituto Liceti.

“Questo non comporta un giudizio negativo sulla riapertura scuole, che è un fatto doveroso – ha commentato Toti – ma significa che, nonostante un sistema che in Liguria ha funzionato bene, ovviamente la scuola ha il suo peso nella circolazione del virus”