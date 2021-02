Scontro tra auto e scooter a Rapallo, gravissimo un ragazzo di 23 anni

Rapallo. Ha perso il controllo dello scooter in prossimità delll’incrocio tra via della Libertà e via Trieste, nel centro di Rapallo, ed è finito sotto un’automobile.

Un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito gravemente ieri sera in un incidente stradale mentre era a bordo del suo due ruote.

Sul posto sono subito accorsi i militi di una pubblica assistenza e l’automedica del 118: hanno intubato il giovane e lo hanno trasferito d’urgenza – in codice rosso – al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Della ricostruzione della dinamica dello scontro si stanno occupando i carabinieri della stazione locale.