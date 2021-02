Genova. Salvatore Lazzaro (Club Scherma Voltri) ha ottenuto un brillante secondo posto nella gara di sciabola della categoria Cadetti che ha segnato la ripresa dell’attività agonistica, dopo quasi un anno di stop, con la disputa delle prove di simulazione di gara previste dal progetto federale “Pronti, a voi”, sviluppato con lo scopo di testare il protocollo per la ripresa ufficiale, prevista per il mese di marzo 2021.

I primi a salire in pedana, nella quattro giorni di Cascia, in Umbria, sono stati gli sciabolatori delle categorie Cadetti (under 17) e Giovani (under 20). Le prove erano riservate ai primi 49 dei rispettivi ranking di categoria.

Aryan Piccinini, altro atleta del team voltrese, si è fermato per entrare nei sedici ma ha dimostrato di aver intrapreso un nuovo percorso, una scherma diversa su cui sta lavorando con grande sacrificio. Giada Galetti, dopo soli due incontri nel girone, è stata costretta al ritiro per un dolore muscolare.

Dopo il secondo posto al test event, un’altra grandissima soddisfazione per Lazzaro, per il suo maestro Tonhi Terenzi e per il Club Scherma Voltri: Salvatore è stato convocato per il collegiale degli azzurrini di sciabola che si terrà a Cascia dal 18 al 24 febbraio.

Inoltre, nuova convocazione per Giada Galetti per partecipare all’allenamento di sciabola Under 20 che si svolgerà a Cascia dal 13 al 19 febbraio.