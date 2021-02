Sanna (Pd): “I lavori nella galleria Monte Galletto continuano da più di dieci anni, come è possibile?”

Genova. “Si apprende dai giornali di oggi, così come dall’ordinanza di Autostrade, dei nuovi lavori sulla galleria di Monte Galletto che verranno avviati a partire da lunedì 15 febbraio per concludersi il 31 marzo. I lavori della galleria durano ormai da più di dieci anni. Non sono ancora chiare le motivazioni di tutti questi interventi quando l’ultima chiusura per lavori risale solo ad agosto 2020”, così il consigliere regionale del Pd Armando sanna.

“Continuiamo ad essere ostaggi dei cantieri autostradali” – afferma Sanna – “Bene il tavolo urgente convocato in Regione ma continuiamo ad inseguire l’urgenza. Nello specifico della galleria di Monte Galletto dobbiamo però domandare ad Autostrade le motivazioni di questa ennesima chiusura. Sono più di dieci anni che continuano gli interventi finanziati, tra l’altro, con fondi pubblici, qual è quindi lo stato attuale della galleria?”

“Dobbiamo avere risposte certe dal gestore. Essere in possesso di queste informazioni può aiutarci a gestire il disagio. C’è anche da aggiungere che questo tipo di problematica poteva essere gestita, in parte, con la realizzazione dei raccordi fra lungomare Canepa, strada a mare di Cornigliano e assi della Val Polcevera, interventi compresi tra l’altro nell’Accordo di Programma sulla siderurgia del 2005” conclude il consigliere.