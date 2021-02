San Fruttuoso, prende a testate i cassonetti e minaccia i poliziotti con una pistola finta

Genova. I poliziotti del Commissariato San Fruttuoso lo hanno notato ieri notte intorno alle 3 e mezza mentre colpiva con forti testate, pugni e calci alcuni cassonetti della spazzatura.

Fermato, l’uomo, un 38enne albanese, ha cominciato a insultare e minacciare di morte gli agenti, dicendo anche di avere con sé una pistola.

Da perquisizione è emerso che il 38enne portava nella cintura la riproduzione fedele di una pistola “Deringer Philadelphia”. Inoltre in tasca aveva un grosso cacciavite, una tenaglia e un paio di guanti.

L’uomo, talmente alterato dall’alcool da non riuscire a formulare frasi compiute, è stato denunciato per minacce, resistenza e porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato per ubriachezza e mancato rispetto delle norme anti-covid.