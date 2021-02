Genova. Qualche timore per la stabilità dei alcuni alberi situazioni sopra un muraglione in via San Bartolomeo del Fossato, sulle alture di Sampierdarena e San Teodoro, e che incombono sulla strada sottostante.

A richiamare l’attenzione il consigliere Fabrizio Maranini, del Municipio II, che ha documentato la situazione inoltrando il tutto agli uffici comunali per una verifica della situazione.

“Si chiede di controllare con visura catastale on line l’affettiva proprietà e di conseguenza provvedere o far provvedere al controllo delle piante in oggetto per eventuale potatura per la salute della pianta e per la sicurezza dei cittadini che, a piedi, in auto o su mezzi pubblici si trovano molto spesso a percorre il curvone sottostante il muraglione e quindi le piante”