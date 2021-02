Samperdarena, molesta una donna che va al lavoro poi si attacca al campanello

Genova. Già ubriaco di primo mattino, ha seguito una donna che si stava recando al lavoro cercando di attaccare discorso in ogni modo.

La donna impaurita è riuscita a raggiungere l’appartamento in cui presta servizio ma l’uomo ha iniziato a citofonare insistentemente urlando di aprirgli il portone.

E’ successo ieri mattina poco dopo le 8 in via Sampierdarena. L’uomo, un marocchino di 26 anni è stato denunciato dalla polizia per molestie e sanzionato per ubriachezza.