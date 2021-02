Sampdoria Primavera, i convocati di mister Tufano

Genova. Mentre Ranieri, in conferenza stampa, rende noto che il ritorno in attività di Gabbiadini è alle porte e che addirittura Ferrari potrebbe far parte dell’undici di partenza, contro la Fiorentina, Tufano dirama la lista dei convocati della Primavera, che affronterà la Spal (seconda in classifica), nel match di recupero della sesta giornata del campionato

Portieri: Gentile, Saio, Zovko.

Difensori: Angileri, Aquino, Ercolano, Giordano, Hermansen, Napoli, Obert.

Centrocampisti: Brentan, Canovi, Francofonte, Paoletti, Sepe, Siatounis, Somma, Trimboli, YepesLaut.

Attaccanti: Prelec, Yayi Mpie, Di Stefano, Gaggero, Krawczyk, Marrale, Montevago.

Sempre a proposito di giovani speranze, nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento della Sampdoria per Mamadou Ngom, attaccante – classe 2000 – della Folgore Caratese, Serie D.

Sono velocemente sfumate, invece, le voci su un possibile trasferimento di Antonino La Gumina alla Honved, in Ungheria, mentre si stanno intensificando quelle su Mikkel Damsgaard, che dopo l’azione, che ha portato al goal di Keita, contro il Benevento, è ancor più sulla bocca di tutti… sembra lo vogliano Tottenham, West Ham, Leeds e Southampton.

Chiudiamo con un “bravi” a Falcone e Bahlouli, entrambi decisivi nel pareggio ottenuto dal Cosenza con il Cittadella, con il francese che, da subentrato, ha sciorinato spunti notevoli, uno dei quali determinante per il goal del pari.