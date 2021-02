Salita Granarolo, dopo anni di ritardi al via i lavori sul muraglione pericolante

Genova. Una betoniera, cumuli di sabbia, le transenne sempre al loro posto. Dopo anni di rimpalli e allarmi, fino al crollo dello scorso 23 dicembre, sono iniziati finalmente i lavori per sistemare il muraglione di salita Granarolo, creusa che si inerpica sulle alture di San Teodoro.

Mantenuta dunque la promessa dell’assessore e vicesindaco Pietro Piciocchi che, annunciando a Genova24 la prossima partenza dei lavori, aveva sancito la responsabilità comunale sulla manutenzione di quel muro che segna il confine tra la proprietà privata di Villa Cambiaso e la proprietà pubblica.

L’intervento di Aster mira in parte alla ricostruzione del tratto crollato e in parte alla messa in sicurezza di ciò che resta.

Per il momento dunque resta chiusa la salita all’altezza di passo del Cardellino e via della Giuseppina, che rappresentano anche i percorsi alternativi per bypassare il cantiere. Nelle scorse settimane i residenti avevano lanciato l’allarme perché le transenne erano state divelte, esponendo i passanti al pericolo di nuovi crolli.