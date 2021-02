Genova. Sarà ancora una giornata calda e uggiosa quella di oggi in attesa dell’arrivo di una perturbazione che domani colpirà porterà piogge moderate o intense su tutta la Liguria. Con una novità rispetto a queste giorni: la sabbia del sahara portata insieme alle correnti umide meridionali. Il consiglio è quindi oggi di non lavare la macchina

Per quanto riguarda la giornata di oggi intanto le previsioni di Limet parlando di cielo parzialmente nuvoloso con schiarite a levante; addensamenti più compatti sul centro e il ponente associati a qualche pioviggine specie tra Val Bormida e Orba.

Cielo giallastro per probabile sabbia desertica in sospensione. Nel pomeriggio situazione invariata mentre in serata avremo un’intensificazione delle piogge sul settore centro-occidentale, di debole o moderata intensità, tempo asciutto altrove.

Continuerà a fare piuttosto caldo con temperature massime fino a 15° sulla costa.