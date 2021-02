Rowing Club Genovese in gran numero alla D’Inverno sul Po

Genova. Domenica 14 febbraio il Rowing Club Genovese è stato protagonista, in gran numero, alla gara internazionale della D’Inverno sul Po. Una competizione di fondo sui 5 chilometri, dove hanno partecipato sia la squadra Allievi-Cadetti, sia la squadra superiore, composta da Ragazzi, Junior, Senior e Master.

Bene i giovani blucelesti, molti dei quali erano alle prime armi, che hanno portato a casa due splendidi bronzi. Il primo arriva dall’otto Cadetti misto Canottieri Sampierdarenesi, di Lodovico Treccani, Matteo Pozzobon, Niccolò Bellotta, Giacomo Cellario Serventi, Andrea Speciale, Lorenzo Satta e il timoniere Pietro Cellario Serventi. Chiude la giornata Edoardo Torre con un terzo posto nella specialità del quattro di coppa Allievi C maschile, misto con gli Amici del Fiume; bene nella stessa specialità anche il quattro di coppia di Michele Vallarino, Nicolò Rossi, Leonardo De Palma e Jacopo Pinna, che chiude sesto, e il quattro di coppia Cadetti maschile misto Canottieri Argus di Federico Bordo che chiude ottavo.

Nella categoria Master scendono in acqua due equipaggi: l’otto maschile di Silvio Brera, Paolo Caprari, Roberto Laura, Alessandro Magnasco, Vittorio Migone, Francesco Misurale, Giorgio Muscarà e Giovanni Tomatis chiudono il percorso in quarta posizione. Mentre l’equipaggio femminile quattro di coppia di Francesca Cammalleri, Vanessa Andreatta, Elisabetta Thellung e Manuela Panzalis è nono.

Sono due i bronzi che arrivano dalla squadra Senior: Giacomo Costa e Mario Prato, in un quattro di coppia interamente peso leggero misto con Gavirate e Cernobbio, che chiudono in terza posizione dietro ad equipaggi Senior pesanti di buon livello. Sofia Tanghetti, Maria Ludovica Costa, Annalisa Cozzarini e Alessandra Derme, come sempre, non deludono e portano a casa una medaglia di bronzo nel quattro di coppia; nella stessa specialità troviamo anche Aurora Cavolata, Marta Cavolata e Matilde Bucci. Bene anche l’otto Senior maschile misto di Tommaso Rossi, Rosario Panteca, Francesco Polleri che chiudono in quarta posizione e il quattro di coppia Junior di Martina Sotgia misto Pontedera, che taglia il traguardo in quinta posizione. Sempre nella categoria Junior, il quattro di coppia maschile di Filippo Brissolari, Andrea Chiappini e Andrea Devoli arriva decimo su ben ventitré equipaggi.

Nei Ragazzi, per la prima volta in questa categoria, troviamo il quattro di coppia misto Murcarolo di Gabriele Loiacono, Edoardo Maria Barabino e Alberto Mondini che arrivano ventunesimo su trenta equipaggi iscritti. Nella stessa specialità anche il quattro di coppia di Dario Bigatto, Christian Moretto, Armando Fasciani e Giacomo Bonanni.

“Complimenti ai nostri ragazzi e alla nostra squadra, che ormai sempre più numerosa, fa concorrenza alle grandi società italiane. Non ci resta che attendere le gare sui 2.000 metri che dal mese di marzo prenderanno il via, e fare un augurio ai nostri ragazzi” dichiarano i portavoce del Rowing Club Genovese.