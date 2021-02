Rogo di auto e cassonetti nella notte alla Foce, intervento dei vigili del fuoco

Genova. Non è la prima volta che si verificano episodi simili in quel quartiere. E’ questo il primo pensiero balzato alla mente dei residenti della Foce quando questa notte, intorno alle 4, è scattato l’ennesimo allarme per un rogo di auto.

In via Santa Zita sono stati parzialmente o totalmente danneggiati alcuni cassonetti della spazzatura e quattro veicoli.

Sul posto, chiamati da alcuni residenti, i vigili del fuoco del distaccamento di Genova Est che lavorato per oltre un’ora prima di avere ragione delle fiamme.

Presente anche la polizia – la questura rimane proprio di fronte alla via, oltre viale Brigate Partigiane. Non si esclude il gesto doloso.