Riasfaltatura in corso in Val Bisagno: traffico in tilt tra Staglieno e San Gottardo

Genova. Da questa mattina sono in corso le operazioni di riasfaltatura di Lungobisagno Istria e Lungobisagno Dalmazia, il cui manto stradale era “disastrato” a causa dei recenti lavori di interramento delle nuovo condutture dell’acquedotto al centro della carreggiata.

E da questa mattina il traffico della zona è in tilt: in entrambi i sensi di marcia, infatti, la circolazione è garantita su una sola corsia per direzione, al posto delle due solite, con prevedibile effetto imbuto a monte a mare del cantiere.

I disagi maggiori si concentrano tra Staglieno e Ponte Carrega, ma anche le zone limitrofe ne risentono: dopo il caos di questa mattina, sarà il tardo pomeriggio a mettere a dura prova i nervi dei cittadini della Val Bisagno.