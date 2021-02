Recco, studenti in auto con il ‘fumo’ già diviso in dosi: un denunciato

Recco. Due giovani studenti sono stati denunciati ieri sera dai carabinieri del radiomobile a Recco. I due, un giovane di Uscio di 19 anni e uno studente egiziano di 20 anni, a bordo di un’auto quando sono stati fermati.

Il conducente aveva nascosta tra le gambe, una canna già confezionata, quindi, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droghe.

Il passeggero è stato trovato in possesso di 12 grammi di hashish già suddiviso in dosi e un bilancino elettronico di precisione. Il 20enne è stato quindi denunciato per traffico e detenzione illeciti di sostanza stupefacente.