Rapallo, al momento 36 positivi al Covid, presto all’ospedale di Montallegro il punto vaccini

Rapallo. Stamane il sindaco Carlo Bagnasco e il consigliere con incarico alla Sanità Salvatore Alongi, attraverso una diretta Facebook, hanno fatto il punto sulla situazione Covid – 19 sul territorio cittadino a seguito degli ultimi aggiornamenti di Asl4.

I positivi registrati nel territorio di Rapallo sono al momento 36; 6 sono invece le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere della Asl4.

«Guardando ai precedenti bollettini si evince che il trend dei contagi sia sotto controllo, con andamento a plateau e con un timido miglioramento – osserva Alongi – Ciò nonostante, abbiamo imparato a capire come sia sufficiente un piccolo focolaio per far alzare i numeri. Ecco perché non bisogna abbassare la guardia e occorre continuare ad adottare tutte le misure per proteggere noi stessi e gli altri».

Sindaco e consigliere hanno poi fatto il punto sulla campagna vaccinale agli over 80, in corso da qualche giorno a livello nazionale.

«Assieme al nuovo direttore generale della Asl4 Paolo Petralia, che ringrazio, e al vicesindaco Pier Giorgio Brigati, nei giorni antecedenti l’inizio della campagna abbiamo svolto una serie di sopralluoghi per individuare la sede più opportuna per la somministrazione dei vaccini – spiega Alongi – L’opzione più idonea è risultata l’ospedale N.S. di Montallegro. A Rapallo la campagna, per ora, risulta ben organizzata sia dal punto di vista organizzativo che logistico. Il direttore generale della Asl4 conta di ultimare questa fase entro i primi di maggio, compatibilmente con la fornitura delle dosi di vaccino».