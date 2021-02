Radio Gazzarra torna on air: la maratona on line con tutte le trasmissioni storiche

Genova. Dopo tre anni di interruzione e nonostante la pandemia, il 14 febbraio, il giorno degli innamorati, Radio Gazzarra, la web radio di Arci Liguria, riprende le trasmissioni. Per l’occasione è stata organizzata una lunga maratona radiofonica, con tutte i programmi che negli anni hanno caratterizzato questa emittente on line.

Tornano così le trasmissioni di una delle prime web radio che ha solcato qualche anno fa l’etere di Genova (e non solo), e l’occasione è una lun grazie all’ospitalità del circolo CANE di Cornigliano, e “all’insostituibile supporto creativo e organizzativo di disorder Drama, gli speaker dell’emittente vi terranno compagnia per quasi 12 ore di diretta, dalle 10 del mattino alle 21 per riaccendere la musica e far vibrare, nuovamente, le frequenze più bollenti dell’etere genovese”.

Questo evento speciale, il primo di una serie di appuntamenti mensili che scalderanno gli ascoltatori in attesa della ripresa vera e propria delle trasmissioni, si intitolerà Cagnarra (dall’unione di Cane e Gazzarra) e avrà come filo conduttore la parola ‘live’: “che si tratti di musica, di teatro o di qualsiasi altro tipo di spettacolo, anche perché, in questi mesi di restrizioni, la dimensione “dal vivo” è quella che ci è mancata di più, dai concerti ai rapporti personali, dalle manifestazioni ai momenti di convivialità. E così abbiamo pensato di partire proprio da questo bisogno primario, per salutarci e raccontarvi questo nuovo inizio. D’altra parte cosa c’è di meglio per ridare vita alla nostra voglia di socialità se non riaccendere una radio muta da qualche tempo e riempire un spazio vuoto da quasi un anno?”

Naturalmente questa giornata di trasmissioni si terrà a porte chiuse e nel pieno rispetto delle normative sul Covid-19. “Bando alle ciance, mi raccomando: vi aspettiamo il 14 febbraio puntuali alle 10, per fare un po’ di #Cagnarra!”