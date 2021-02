Raccomandata online: i vantaggi del web ai tempi del Covid-19

L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha revisionato il modo di svolgere alcune azioni della vita quotidiana.

Il lockdown generato dall’attuale periodo storico ha messo – letteralmente – i bastoni tra le ruote anche ai servizi postali, ma grazie al progresso digitale i professionisti sono andati incontro alle esigenze delle persone senza rinunciare a pratiche importanti.

Per evitare affluenze e lunghe code all’ufficio postale, senza che ci sia il bisogno di scomodarsi da casa, dunque, basta affidarsi a LetteraSenzaBusta.com – la piattaforma numero 1 in Italia che consente di inviare lettere a qualsiasi ora del giorno – compreso anche l’invio di una raccomandata online.

Trattasi di un servizio esclusivo, sicuro e veloce che permette di spedire l’unica raccomandata online firmata con firma digitale.

Il portale web è attivo da alcuni anni e c’è da dire che in periodi critici come questo che ci troviamo ad affrontare è, senza alcun dubbio, un beneficio non indifferente.

Raccomandata via internet: tutto ciò che c’è da sapere

Spesso, quando si parla delle nuove tecnologie, alcuni utenti deviano e preferiscono non affidarsi al mondo di internet ed in questo articolo, oltre a rendere noto il vantaggio della raccomandata online, spiegheremo anche il valore di essa.

La posta raccomandata online è principalmente usata per l’invio di documenti, in quanto il destinatario è soggetto ad essere identificato con certezza o a delegare con firma un incaricato alla ricezione.

Quali i vantaggi delle raccomandate online di LetteraSenzaBusta?

Spedire una raccomandata via web con LetteraSenzaBusta.com ha pieno valore legale e probatorio valido anche in giudizio, sia in Italia e sia all’estero.

Il servizio offre la possibilità di inviare una raccomandata cartacea 24 ore su 24, da qualsiasi dispositivo connesso ad internet (pc, tablet o smartphone), senza il bisogno di recarsi – personalmente – all’ufficio postale.

Ecco i punti di forza della Raccomandata Online di LetteraSenzaBusta:

ogni utente scrive il contenuto della sua raccomandata con facilità e può allegare uno o più file PDF;

si firma con la Firma Digitale cheFirma! con lo lo stesso valore della firma scritta a mano;

il Contrassegno Elettronico consente di mantenere inalterata la validità giuridica del documento informatico, firmato digitalmente;

all’utente viene garantita nel tempo validità legale che acquisisce valore probatorio valido in giudizio;

il destinatario non può assolutamente contestare il contenuto della raccomandata stessa;

ultimi, ma non meno importanti: affidabilità, comodità e velocità.

Il servizio consente di inviare una raccomandata online anche se si è residenti all’estero o se l’azienda ha sede all’estero; grazie all’innovazione del portale è dunque possibile spedire senza problemi e indipendentemente dal paese in cui si vive.

È evidente che il costo di spedizione varia, ma a questo vanno aggiunti i costi di stampa e l’imbustamento e il tempo impiegato per la consegna presso un ufficio postale per poi effettuare la spedizione. In rete molte compagnie mettono a disposizione servizi di questo tipo, ma affidarsi alla trasparenza è cosa abbastanza rara.

In aggiunta, le ricevute di recapito cartacee firmate dal destinatario – le cosiddette ricevute di ritorno – sono visionabili in una specifica area dopo la consegna della raccomandata online.

Inoltre si può anticipare al ricevente il contenuto della raccomandata via FAX e via PEC e – in caso di massima urgenza – si può spedire una raccomandata con tempi di consegna ridotti che variano da 1 a 2 giorni lavorativi, così come anche raccomandate internazionali all’estero.

In conclusione, possiamo affermare quanto sia ben accetto un servizio postale online come quello di LetteraSenzaBusta, non solo per la pandemia in atto, ma anche per ottimizzare ogni esigenza lavorativa ed accrescere la competitività aziendale.