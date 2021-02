Genova. Una parte della strada è crollata nella tarda mattinata di oggi in via Finocchiara, sulle alture di Quezzi, lungo il rio omonimo nella valle del Fereggiano.

Il cedimento è avvenuto durante i lavori di messa in sicurezza e sistemazione idraulica del corso d’acqua. Gli operai della ditta stavano demolendo alcune strutture affacciate sul greto quando il muro di sostegno della strada ha ceduto portandosi dietro parte della soletta.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha chiuso via Finocchiara al traffico all’altezza del civico 22. Non sono stati ravvisati particolari rischi per la sicurezza degli abitanti e i lavori proseguono regolarmente.

Al momento è possibile raggiungere le case nella parte alta della via solo con veicoli come moto e bici, mentre il transito è interdetto alle auto (si tratta comunque di una strada molto stretta).