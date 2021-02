Proteste ristoratori, il sindaco Bucci: “A rischio la tenuta della coesione sociale in Liguria”

Genova. Il sindaco di Genova e presidente di Anci Liguria Marco Bucci ha inviato oggi una lettera al presidente nazionale dell’Anci Antonio Decaro per chiedere a nome di tutti i sindaci liguri rappresentati dall’Ufficio di Presidenza che la programmazione, da parte del Governo, di ulteriori restrizioni da adottare nei diversi territori avvenga “con tempistiche appropriate” a favore di una “progressiva transizione verso misure più restrittive”.

“Il repentino passaggio di alcune Regioni da zona gialla a zona arancione ha provocato forte scontento in particolare da parte dei ristoratori, che hanno visto sfumare la possibilità di tenere aperti i propri esercizi in una serata, quella di San Valentino, che avrebbe rappresentato una boccata di ossigeno in un periodo così complesso e difficile per loro” si legge nella missiva.

“Seppur chiara la necessità di preservare il Paese dal rischio di una terza ondata, riteniamo che nel confronto con il Governo e nelle fasi di negoziazione, sia necessario porre con maggiore forza la necessità di trovare un punto di equilibrio tra salute pubblica e tenuta economica, in modo da ridurre al minimo la percezione di indifferenza che sta alla base di posizioni ‘rivoltose’ rispetto alle disposizioni di legge”, conclude Bucci.