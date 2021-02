Protesta spettacolo, anche la Cgil in piazza a Genova: “Riaprire subito e in sicurezza”

Genova. Ad un anno dalla chiusura dei luoghi dello spettacolo martedì prossimo le lavoratrici e i lavoratori del settore scenderanno in piazza in tutta Italia.

L’appuntamento genovese è fissato per martedì pomeriggio 23 febbraio in largo Pertini – di fronte al Carlo Felice – a partire dalle ore 17,30.

“È necessario riaprire subito e in sicurezza. Anche sul nostro territorio il mondo dello spettacolo è in ginocchio – commenta Fabio Allegretti, segretario generale Slc Cgil Genova – sull’onda delle prime proteste Regione e Comune avevano aperto un tavolo di confronto che aveva portato alla definizione di una indennità a livello regionale per i lavoratori atipici dello spettacolo. Ad oggi però l’indennità non è ancora stata erogata e il confronto è continuato solamente con il Comune, mentre la Regione nicchia”.

Slc Cgil Genova denuncia come la situazione sia ormai insostenibile per le centinaia di artisti, tecnici e di tutti coloro che compongono questa macchina complessa, dagli atipici ai lavoratori strutturati dei grandi teatri che martedì pomeriggio protesteranno uniti e compatti più che mai.