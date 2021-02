Pro Recco: Ivović e Bijac qualificati per le Olimpiadi

Recco. Aleksandar Ivović e Marko Bijac volano a Tokyo: i due biancocelesti impegnati a Rotterdam nel torneo preolimpico hanno strappato il biglietto per le Olimpiadi.

Il Montenegro di “Leka” si è assicurato il pass vincendo ai rigori proprio contro la Croazia in semifinale, battendo la Grecia per 10-9 nella finale per il primo posto.

I biancorossi di Bijac (nella foto) hanno dovuto attendere l’ultima partita disponibile, la finale per il terzo e quarto posto contro la Russia, sconfitta dopo un’infinita sequenza di rigori in cui il numero uno croato è risultato decisivo.

Da oggi la Pro Recco è ritornata al completo: mercoledì 24 febbraio, a Punta Sant’Anna, c’è il Posillipo nel primo match della seconda fase dalla quale usciranno le finaliste scudetto; dall’1 al 4 marzo, invece, si giocherà la seconda “bolla” di Champions League, ad Ostia, con quattro partite in quattro giorni.