Ponte Morandi, il nodo di un software rischia di far slittare l’incidente probatorio

Genova. Il mancato deposito dei file sorgenti del software per il calcolo del grado di corrosione dei trefoli dei tiranti del ponte potrebbe portare a un rinvio, anche di 15 giorni, dell’incidente probatorio per il crollo di ponte Morandi cominciato questa mattina.

A sollevare la questione preliminare sono stati alcuni avvocati degli imputati. Dopo una lunga mattinata di questioni preliminari il gip Angela Maria Nutini si è chiusa in camera di consiglio per decidere.

Se l’istanza venisse accolta ci sarebbe quindi un nuovo e inaspettato stop. Il giudice potrebbe anche decidere di andare avanti su altre parti della perizia dando alle parti il tempo per disporre dei file a rifare i calcoli. Lo stato di corrosione dei trefoli è uno dei punti decisivi su cui si fonda la perizia sulle cause del crollo.

“I legali delle difese stanno cercando di dilatare ulteriormente i tempi, aspetteremo cosa deciderà il giudice oggi pomeriggio. Le cause sono chiare, la loro strategia anche: vogliono cercare di far diventare questo processo eterno, ma noi sappiamo che le responsabilità passano dalla loro parte e che il Morandi è crollato e alcune persone sono state trucidate. Il tempo è dalla nostra, vedremo cosa deciderà il giudice oggi pomeriggio”. E’ il commento di Emmanuel Diaz, fratello di Henry, una delle 43 vittime del ponte Morandi, dopo il rinvio chiesto in avvio del secondo incidente probatorio sul crollo. “Le eccezioni che ci sono state sono le stesse del passato – ha aggiunto Diaz -. Si sono accaniti sul metodo di calcolo dei periti, non è che hanno proposto niente di particolarmente interessante o nuovo, deciderà il giudice”.

Presente all’udienza sin dall’avvio dei lavori anche Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi. Si aspettava questo inizio? le è stato chiesto “Non so – ha solo risposto -. Vedremo nel pomeriggio”