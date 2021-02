Ponte Morandi, il gip ha deciso: nessun rinvio, comincia l’esame dei periti

Genova. Il giudice per le indagini preliminari Angela Nutini ha disposto il deposito e l’acquisizione del software usato dai periti per il calcolo del tiraggio del trefolo. Il giudice non ha rinviato l’udienza facendo cominciare subito la relazione e discussione sulla prima parte della perizia. Il software verrà consegnato entro venerdì e gli avvocati potranno studiarlo.

Dopo il timore di un rinvio, è ripreso regolarmente poco dopo le 15 l’incidente probatorio per il crollo di ponte Morandi. Questa mattina alcuni difensori degli imputati hanno sollevato un’eccezione a causa del mancato deposito dei file sorgenti del software per il calcolo del grado di corrosione dei trefoli dei tiranti del ponte che i periti del gip hanno usato per analizzare lo stato di manutenzione del ponte Morandi. Gli avvocati avevano chiesto un rinvio di due settimane ma il giudice ha deciso che nel frattempo le udienze possono andare avanti sulle altre parti della perizia.

Il secondo incidente probatorio sulle cause del crollo del ponte Morandi è iniziato questa mattina: il gip Angela Maria Nutini ha fissato udienze per tutto il mese, sabato compreso, che si terranno sotto la tensostruttura fatta allestire appositamente nel grande cortile al terzo piano di palazzo di Giustizia. L’unica, in epoca Covid, in grado di ospitare 200 persone tra avvocati, consulenti, periti e parti offese. Verrà esposta la perizia disposta dal gip sulle cause del crollo e i periti risponderanno anche alle domande degli avvocati degli indagati e a quelle della Procura. Poco prima di Natale i periti scelti dal gip Angela Maria Nutini, hanno depositato un documento di 476 pagine in cui spiegano perché il ponte sul Polcevera è crollato il 14 agosto 2018 uccidendo 43 persone.

“Siamo qui anche per chi non può esserci” ha detto Egle Possetti entrando in tribunale. “Siamo fiduciosi nella giustizia e siamo qui anche per dare forza alle indagini e per ringraziare tutti quelli che stanno lavorando perché sia fatta giustizia”. Possetti, che nel crollo del ponte ha perso la sorella Claudia. Possetti è anche presidente del comitato delle vittime del ponte Morandi, che vorrebbe costituirsi parte civile nel processo. A chi le chiede perché non tutti i parenti siano presenti al processo e a chi vuol sapere in quanti hanno accettato il risarcimento di Autostrade lei risponde secca: “Sono persone che come noi hanno perso i loro cari, che magari si sono trovate in difficoltà anche economiche, o che hanno accettato per provare a chiudere questa vicenda. Noi siamo qui anche per tutti gli altri e un pochino anche per tutti gli italiani”.

A Genova è arrivato anche Roberto Battiloro, papà di Giovanni, che ha rinunciato al risarcimento di Autostrade: “Oggi sono qui perché mio figlio, che era un ragazzo di 29 anni, merita l’onore di questa verità”. Battiloro in questi mesi insieme al suo avvocato e a un consulente tecnico ha anche depositato una perizia di parte: “Si tratta di una perizia che arriva a conclusioni molto simili a quella dei periti del gip” spiega e a chi gli chiede come sono stati i contatti con Autostrade che ha provato a offrire un risarcimento a tutte le famiglie un risarcimento risponde: “Noi vogliamo solo la verità perché l’anima di un figlio non si compra”.