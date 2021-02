Paura nella notte a Quezzi: a fuoco una baracca, un uomo fugge e si mette in salvo

Genova. Intervento complesso per i vigili del fuoco questa notte in via Calcinara, una creusa sulle alture di Quezzi raggiungibile solo a piedi. Intorno alle 2.30 l’allarme è scattato per una baracca che stava andando a fuoco.

Il proprietario, che abita in una casa nelle vicinanze, è scappato appena si è reso conto di quello che stava succedendo. Sul posto sono arrivate due squadre di pompieri, una dalla centrale e un’altra dal distaccamento di Genova Est.

Date le difficoltà ad arrivare sul posto coi mezzi antincendio non è stato facile spegnere le fiamme. All’alba i soccorritori sono ancora sul posto.

Non si registrano feriti, intossicati o danni ad altre cose. Le cause sono in fase di accertamento.