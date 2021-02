Palpeggiava le commesse dei negozi del centro: 24enne francese arrestato per violenza sessuale

Genova. E’ successo tutto nell’arco di un pomeriggio quando due commesse di due differenti negozi del centro hanno chiamato il 112 denunciando di essere state molestate sessualmente da un giovane che era entrato in negozio con la scusa di acquistare alcuni capi di abbigliamento e quando è riuscito a rimanere da solo con loro ha cominciato a palpeggiarle.

Le ragazze, sotto shock, hanno fornito una descrizione dell’aggressore, che nel frattempo si era dileguato. Quando è arrivata la terza chiamata invece il giovane, un 24enne francese, è stato individuato anche in zona e incrociando il riconoscimento con le telecamere di sorveglianza del primo negozio per lui è scattato l’arresto in flagranza.

I fatti risalgono a giovedì, ma non è escluso che il ragazzo sia responsabile di altri episodi analoghi, avvenuti alcuni giorni prima, su cui ora indagano i carabinieri del radiomobile. Il 24enne, che era a Genova per turismo, ha alcuni precedenti simili in Francia, precisamente a Parigi dove viveva.