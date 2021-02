Genova. Prima sconfitta per la Normac AVB, battuta 3 a 1 a Carcare, dove l’Acqua Calizzano si è imposta con i parziali di 20-25, 25-21, 25-22, 25-18

Il coach Gerry Grotto schiera in partenza Marta Bertolotto, Giulia Kotlar, Giada Grattarola, Susanna Peonia, Roxana Pricop, Mariella Laragione e il libero Silvia Bulla. Inizia subito forte la compagine del presidente Carlo Mangiapane: primo set mai in discussione con la Normac che, precisa al servizio e in attacco e con un’ottima ricezione e difesa, conquista il parziale con relativa facilità.

Dalla seconda frazione in poi qualcosa si inceppa nei meccanismi della Normac e Carcare, fin dalle prime battute, gioca molto bene soprattutto in fase difensiva e, complice qualche errore di troppo delle ragazze genovesi, fa suo il secondo set. La vittoria da fiducia alle padrone di casa che non mollano e malgrado la resistenza della Normac conquistano i tre punti in palio.

Nel corso dell’incontro fanno il loro ingresso in campo, a dar manforte alle compagne, anche Gaia Stagnaro, Benedetta Giordano e Gloria Marchetto.

“Non siamo riusciti a trovare le soluzioni giuste quando la situazione si è fatta complicata per noi – ha affermato Gerry Grotto a fine gara -. Dobbiamo ancora lavorare e ora la classifica del girone si è fatta corta. Devo dire che le ragazze hanno dato tutto quello che avevano. Ora dobbiamo pensare al prossimo incontro con la Libellula Area Bra, sabato 20 febbraio al palazzetto dello sport di Genova Prato”.