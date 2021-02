Oregina, sopralluogo del sindaco Bucci in via Maculano

Genova. Questa mattina il sindaco di Genova, Marco Bucci si è recato ad Oregina per incontrare i cittadini del comitato di via Vincenzo Maculano.



Accompagnato dal referente del comitato, Paolo Aimé, dalla vicepresidente del Municipio I Centro Est Carla Zanoni e dall’assessore municipale Federica Cavalleri, il sindaco Bucci ha ascoltato cittadini e commercianti.



Il sindaco ha visitato il mercato comunale di via Maculano, dove si è complimentato con gli operatori per la loro importante funzione di presidio commerciale e sociale nella zona, abitata da molti anziani.



Infine il sindaco Bucci ha fatto visita alla scuola primaria “X dicembre”. Qui ha salutato il personale scolastico e gli studenti della quinta elementare, da cui ha ricevuto alcuni suggerimenti per la Genova del futuro.