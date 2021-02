Ora le vernici Boero parlano portoghese, acquisita la maggioranza del gruppo genovese

Genova. Il gruppo Cin ha acquisito la maggioranza del gruppo genovese Boero in una operazione che ha consentito alla famiglia Boero di mantenere una significativa quota nell’azienda.

Lo annuncia una nota spiegando che Boero “ha concluso l’esercizio 2020 con un fatturato di 90 milioni mentre Cin ha raggiunto 234 milioni.

“L’alleanza, che supera i 320 milioni, permette di posizionarsi fra le 40 più grandi aziende del settore al mondo”, si legge nel comunicato. L’accordo prevede che la famiglia Boero reinvesta una parte del ricavato nella stessa Cin.

Gruppo Boero, azienda italiana fondata nel 1831, leader nel settore dei prodotti vernicianti per edilizia, yachting e navale e Cin, azienda e marchio portoghese leader nel mercato iberico delle pitture e vernici, ora “puntano su un futuro comune per dare un nuovo impulso alla loro crescita e per consolidare la presenza a livello europeo”.

Di recente l’azienda portoghese aveva portato la sua partecipazione al 13%, “consolidando un rapporto fondato su una profonda conoscenza e rispetto reciproci, che sono stati alla base di una serie di progetti e collaborazioni comuni avviate negli anni e concluse con successo”.

La sede di Genova, lo stabilimento di Rivalta Scrivia, il management e tutti i dipendenti vengono confermati.