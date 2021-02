Genova. È stato rintracciato l’uomo che ha ucciso Clara Ceccarelli, 70 anni, la titolare di Jolly Calzature in via Colombo accoltellata lo scorso pomeriggio nel suo negozio.

Si tratta dell’ex compagno, Renato S., un uomo di 59 anni. Stava nuovamente tentando di suicidarsi, come aveva già fatto nelle scorse settimane, questa volta nei pressi dell’ospedale Galliera. L’uomo, che ha ammesso di essere stato l’autore del delitto, è stato trovato dagli uomini delle volanti e portato in questura. La sua posizione è attualmente al vaglio.

L’uomo non accettava la fine della relazione e la vittima da tempo aveva denunciato altre aggressioni subite in passato dall’ex compagno che pare soffrisse anche di problemi legati alla ludopatia.

La donna, dopo essere stata colpita da diversi colpi, di cui alcuni al collo e all’addome, è deceduta pochi metri fuori dal suo negozio mentre tentava di chiedere aiuto. Nulla da fare per medici arrivati in soccorso, che arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

L’aggressore è poi fuggito in direzione via XX Settembre, passando da via della Consolazione, poco distante dal negozio, inseguito per qualche metro da alcuni passanti che avevano assistito alla scena.

Clara Ceccarelli, volto molto conosciuto nel quartiere, lascia un figlio che viveva con lei e il padre anziano in un appartamento del centro. “Ci stringiamo intorno alla famiglia di Clara, nostra collega e consorziata – dichiara Manuela Carena, presidente del Civ Galata Colombo – Era una persona adorabile e per bene, siamo sconvolti e addolorati per questa notizia così brutale”.