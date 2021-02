Genova. Una donna è stata accoltellata verso le 19 in via Colombo, morendo poco dopo sul luogo dell’aggressione. L’omicidio è avvenuto in un nota pantofoleria della via: la vittima è Clara Ceccarelli, classe 1951, titolare del negozio Jolly Calzature.

di 18 Galleria fotografica Omicidio in via Colombo









Sul posto polizia e carabinieri. La strada è transennata e il passaggio pedonale interdetto. Si sta cercando l’autore del gesto, che dovrebbe essere un uomo, attualmente ricercato, forse il suo ex compagno, secondo sempre le prime indiscrezioni: la donna da tempo aveva denunciato altre aggressioni subite in passato dall’uomo. Ma non sono escluse altre piste, come quella di una rapina finita male.

Sempre secondo le prime ricostruzioni, la donna dopo essere stata colpita da diversi colpi, pare al collo e all’addome, è deceduta pochi metri fuori dal suo negozio. Nulla da fare per medici arrivati in soccorso, che arrivati sul posto non han potuto far altro che constatarne la morte.

Scattata la caccia all’uomo per tutta Genova. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, l’aggressore sarebbe poi fuggito in direzione via XX Settembre, passando da via della Consolazione, poco distante dal negozio, inseguito per qualche metro da alcuni passanti che avevano assistito alla scena.

Clara Ceccarelli, volto molto conosciuto nel quartiere, lascia un figlio che viveva con lei. “Ci stringiamo intorno alla famiglia di Clara, nostra collega e consorziata – dichiara Manuela Carena, presidente del Civ Galata Colombo – Era una persona adorabile e per bene, siamo sconvolti e addolorati per questa notizia così brutale”.