Oggi pomeriggio manifestazione in via Colombo: “Basta chiamarlo amore, basta femminicidi”

Genova. “Basta chiamarlo raptus, basta chiamarlo delitto passionale, basta chiamarlo amore. Siamo stanche e arrabbiate ma non ci fermeremo mai”.

Dopo la morte di Clara Ceccarelli, uccisa dall’ex compagno Renato Scapusi che non si rassegnava alla fine della loro relazione, le attiviste di Non una di meno tornano a manifestare e lo fanno proprio sul luogo dell’assassinio, in via Colombo. L’appuntamento è per oggi alle 16.

“Eravamo lì la settimana scorsa, ad urlare la nostra rabbia contro il fiume di femminicidi che ormai non fanno neanche più notizia sui media nazionali. Saremo lì nuovamente oggi, perché negli ultimi due giorni, tre donne sono state uccise per mano di un uomo. L’ultima, Clara Ceccarelli, qualche ora fa, nella nostra città, proprio vicino a dove sabato abbiamo gridato per far sentire la loro voce, la nostra voce”, si legge sulla loro pagina Facebook.