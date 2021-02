Nuova chiusura casello di Chiavari, Garibaldi (Lega): “Oltre al danno la beffa”

Genova. “Oltre al danno pure la beffa. Secondo quanto risulta dal sito web di Aspi il casello di Chiavari riaprirà alle 8 di domani per poi tornare a essere chiuso in entrata e in uscita dalle 7 di martedì 16 fino alle 6 di sabato 27”. Lo ha riferito il vice capogruppo regionale della Lega Sandro Garibaldi.

“Si tratta di una nuova chiusura che è l’ennesima beffa di Autostrade per l’Italia in danno di famiglie e lavoratori del Tigullio, che da mesi sono costretti a subire forti disagi per i cantieri infiniti non soltanto nello svincolo di Chiavari, ma anche nel tratto autostradale dell’A12 che attraversa il nostro territorio. Oggi ho partecipato alla manifestazione di protesta della Lega presso il casello di Chiavari, per cui ringrazio i militanti e il segretario cittadino Davide Micheli”.

“Lunedì mattina depositeremo l’interrogazione in Regione Liguria per sapere con certezza la data di fine lavori e chiedere con forza che si preveda almeno la gratuità dei pedaggi fino al casello di Sestri Levante”, conclude.