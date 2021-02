Normac AVB, serata perfetta: 3-0 alla Libellula Area Bra e primo posto

Genova. Sabato 20 febbraio al palazzetto dello sport “Lino Maragliano” di Genova Prato è andato in scena un altro scontro al vertice del girone A del campionato di Serie B2 nazionale femminile. Con una classifica davvero corta, con molte squadre che aspirano al primato, si sono affrontate la capolista Libellula Area Bra e la Normac AVB.

Il coach genovese Gerry Grotto schiera Carlotta Rissetto (al rientro dopo l’infortunio subito alla seconda giornata) con Roxana Pricop come bande; Mariella Laragione e Susanna Peonia centrali; Marta Bertolotto in regia con la capitana Giulia Kotlar opposto e Silvia Bulla nel ruolo di libero.

La Normac, fin dalle prime battute, fa vedere di non voler concedere nulla alle avversarie. Il set è inizialmente equilibrato, poi le giocatrici di casa si avvantaggiano con un buon margine e chiudono a loro favore la prima frazione di gioco.

Alla ripresa dell’incontro Bra parte con decisione, ma la Normac tiene e dopo un bell’allungo; alle genovesi nel finale manca un po’ di sano cinismo che permette alle avversarie di riportarsi quasi in parità. Grotto a questo punto rinforza la difesa facendo entrare Lorenza Bulla e la squadra del presidente Carlo Mangiapane vince il secondo set.

Nella terza frazione la Normac parte nuovamente forte con Bra che tenta di arginare gli attacchi di Rissetto, Peonia e Kotlar ma gli ottimi servizi delle genovesi, la ricezione di Lorenza Bulla e la maiuscola prestazione di Silvia Bulla in difesa danno alla Normac la vittoria che significa anche il sorpasso su Bra e il primato in classifica. Risultato finale: 25-23, 25-22, 25-20.

Mercoledì 24 febbraio inizierà il girone di ritorno. Sul terreno di casa, alle ore 21, la Normac AVB affronterà, nel turno infrasettimanale, la Bosca Ubi Banca Cuneo, già sconfitta in trasferta alla prima di campionato e fanalino di coda del girone.

“Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra – afferma Grotto -. Avevamo preparato la partita conoscendo l’ottimo livello delle avversarie e le ragazze hanno giocato convinte e determinate. Quella di mercoledì prossimo sarà una partita intensa, con le piemontesi alla ricerca di punti e per la Normac l’occasione di allungare in classifica. In questa settimana abbiamo lavorato bene, il rientro di Rissetto ci ha dato una marcia in più; ora dobbiamo mantenere alta la concentrazione e proseguire con questo ritmo”.