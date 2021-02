Genova. Se passate da vico Chiuso degli Eroi, un caruggio nella zona dei giardini Luzzati, ed è un mercoledì pomeriggio, dalle 17e30 alle 19 circa (ma magari provateci anche se non è mercoledì), cercate al numero 3, un portone con disegnata una ragazza dai capelli neri e una scritta: “Una confisca smuove le acque”.

Dietro quella porta, sotto travi di legno e muri imbiancati a calce, molto probabilmente ci saranno due uomini alle prese con brugole e camere d’aria e stracci sporchi di grasso. Dario e Giacomo sono alcune, ma non le uniche, delle anime del Cicloriparo di Genova (ci sono, ad esempio, anche Andrea Violetta, Roby e Dr Bike Stefano Scovazzi).

Il Cicloriparo, per chi non lo conoscesse ancora, è una “ciclofficina” dove si può imparare ad aggiustare la propria bicicletta ma anche dove è possibile condividere la passione per le due ruote, e dove poter riciclare e recuperare mezzi e accessori altrimenti destinati alla discarica.

Ed è proprio la strenua fiducia nell’economia circolare che ha portato, ormai da qualche anno, i ragazzi del Cicloriparo a organizzare un’asta di biciclette. “Recuperiamo in continuazione biciclette non utilizzate – spiegano Giacomo e Dario – a volte ci vengono regalate da amici e conoscenti, altre volte le troviamo letteralmente nella spazzatura, a volte sono a posto, a volte ci sono delle parti da sostituire o mancanti, noi le aggiustiamo qui in officina e una volta all’anno le bandiamo all’asta come iniziativa di autofinanziamento”.

Come partecipare all’asta del Cicloriparo. In tempi di pandemia, anche l’asta del Cicloriparo, si svolge perlopiù (ma non solo) on line. Basta andare su internet, o sul sito dell’associazione, o sulla pagina Facebook, o sul profilo Instagram, e scoprire quali sono le biciclette a disposizione.

Dopodiché si può contattare l’associazione, chiedere informazioni e fare un’offerta, ed è possibile visionare il mezzo durante l’apertura al pubblico del mercoledì (17.30-19). Se ci sono più offerte i pretendenti verranno messi al corrente e potranno rilanciare. Come a una qualunque asta.

Abbiamo dato un’occhiata alle biciclette e ci sono davvero modelli per tutti i gusti e le esigenze e – soprattutto – per tutte le tasche: con un po’ di fortuna potrete portarvi a casa la vostra due ruote, completa e perfettamente funzionante, con poche decine di euro: che sia una Bianchi d’epoca o una mountain bike “super anni 80”, che sia una mini-bici da bambina o da bambino o persino una e-bike… C’è chi può trovare la bicicletta della vita o chi magari può reperire, qui, un oggetto non impegnativo per sfruttarlo al massimo in città magari senza troppo timore che qualcuno lo possa rubare.

Il Cicloriparo esiste a Genova da diversi anni, è legato a Fiab, una delle associazioni che negli ultimi tempi hanno collaborato con la pubblica amministrazione per lo sviluppo di una rete ciclabile d’emergenza in città. Un tempo la ciclofficina si trovava a palazzo Verde, al Molo, ora trasformato in Genova Blue District.

“Dopo un bel po’ di mesi da randagi in giro per il centro storico, siamo approdati a questo spazio che abbiamo in co-gestione con la cooperativa il Cesto nell’ambito della realtà dei giardini Luzzati – racconta Giacomo – si trattava di uno spazio confiscato alla mafia e vinto attraverso un bando pubblico ma è grazie alla collaborazione con il Cesto che abbiamo potuto vederlo restaurato e messo a norma”.

Uno spazio che, al momento, è aperto solo al mercoledì pomeriggio – in zona gialla, altrimenti in zona arancione appuntamento per visionare le bici, chiuso in zona rossa – e con tutte le precauzioni legati alla situazione Covid. Ma la speranza è quella di renderlo sempre più frequentato. “Anche perché davvero l’attenzione nei confronti del ciclismo urbano sta crescendo molto – dicono dal Cicloriparo – abbiamo iniziato a vedere persone nuove e, abbiamo notato, tra loro, tantissime donne”.