Genova. Nella terza giornata del girone A2 di Serie B1 la PSA Olympia non riesce a sfruttare la seconda partita consecutiva tra le mura amiche del PalaFigoi e incappa nella prima sconfitta stagionale contro FGL Pallavolo Castelfranco.

La sfida in realtà per le ragazze di coach Zanoni sembrava essersi messa sui binari giusti con il primo set chiuso avanti 25-18, poi però nel secondo qualcosa non funziona e Castelfranco ne approfitta riportando nuovamente la gara sulla parità con un 15-25.

Nel terzo set, dopo aver recuperato diversi punti di svantaggio, la PSA Olympia ha l’opportunità di tornare nuovamente avanti nel punteggio, ma alla fine a spuntarla sono le ospiti 24-26. A questo punto, sotto 1-2, la speranza per le gialloblù era quella di portare la sfida al tie-break, ma ancora una volta le ragazze di Castelfranco nel quarto set hanno la meglio 21-25 e archiviano definitivamente la pratica.

“Partita nervosa in cui abbiamo avuto difficoltà a esprimere il nostro gioco soprattutto in fase break. Abbiamo peccato in alcuni momenti di inesperienza, alcuni errori evitabili e con un minimo di attenzione in più si poteva quantomeno allungare partita al tie-break. Dobbiamo metterci a lavorare sugli errori e cercare di prepararci al meglio per la partita di domenica prossima a Empoli. Non ci perdiamo d’animo, ci tiriamo su le maniche lavoriamo come abbiamo sempre fatto“, commenta così al termine della gara coach Matteo Zanoni.

Con questo risultato la FGL Pallavolo Castelfranco sale a 9 punti, sempre a bottino pieno, mentre la PSA Olympia rimane a 6 punti. Nella quarta giornata le gialloblù allenate da Zanoni scenderanno in campo domenica 14 febbraio alle ore 17 in trasferta contro la Timenet Empoli Pallavolo.