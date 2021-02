Nodo ferroviario e terzo valico, sindacati: “Confronto positivo sulla sicurezza”

Genova. “Dopo l’incidente avvenuto lo scorso 1° febbraio nel cantiere del Nodo ferroviario di Genova abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con il commissario straordinario Calogero Mauceri per ribadire che la sicurezza sul lavoro deve rappresentare la priorità”, spiegano in una nota Mirko Trapasso, Andrea Tafaria e Federico Pezzoli, segretari generali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Genova e Liguria.

Oltre al commissario l’incontro ha visto la partecipazione di Rfi, Cociv e dei rappresentanti delle società affidatarie Cossi e Seli. “Abbiamo apprezzato la disponibilità e la sensibilità del commissario Mauceri – aggiungono i segretari – non solo per quanto riguarda il Nodo ma anche per il Terzo Valico. Abbiamo fatto grandi passi in avanti sul tema della sicurezza: agli RLS e agli staff delle imprese affidatarie e in subappalto si sommerà il supporto dell’Asstra, l’associazione sindacale della sicurezza di tratta del Terzo Valico Liguria – Piemonte, non solo sul Terzo Valico ma anche per i cantieri del Nodo. E’ stato inoltre concordato che verranno eseguiti sopraluoghi nei cantieri con le segreterie delle tre organizzazioni sindacali per diffondere la cultura della sicurezza a tutti i livelli: operai, tecnici e quadri intermedi”.

“Vista l’importanza del tema, il commissario convocherà un tavolo con Cociv, Rfi e le imprese al quale sederanno le tre organizzazioni sindacali di Genova e Alessandria per una verifica periodica sul tema della sicurezza di tutti cantieri del progetto unico Terzo Valico e Nodo ferroviario e di tutti gli affidatari.

