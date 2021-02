“Nessun perdono senza giustizia”: a Torre del Greco il flash mob degli amici dei ragazzi morti nel crollo del Morandi

Genova. Un flash mob per chiedere giustizia per le vittime del crollo del ponte di Genova: è quanto accaduto ieri sera a Torre del Greco (Npaoli), organizzato dagli amici di Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, i quattro ragazzi della città vesuviana che il 14 agosto 2018 si stavano recando in vacanza all’estero e che, come altre 39 persone, persero la vita a causa del cedimento del ponte Morandi.

L’iniziativa, svoltasi nella spazio esterno della basilica di piazza Santa Croce, è stata promossa per mostrare vicinanza ai parenti delle vittime in occasione del secondo incidente probatorio nel capoluogo ligure.

“Non esiste perdono senza giustizia”, lo striscione posto a ridosso delle quattro gigantografie che riproducevano i volti degli amici di Torre del Greco, opere realizzate in occasione del primo anniversario della tragedia.