Tra venerdì 29 gennaio, sabato 30 gennaio e domenica 31 gennaio, si è giocata la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Sampdoria è stata battuta 2-0 a domicilio dalla Juventus, lo Spezia si è arreso per 0-1 all’Udinese, il Genoa ha vinto 3 a 0 sul campo del Crotone.

Gian Luca “Giambo” Bocchi, classe 1973, ex calciatore di ruolo centrocampista, che ha indossato le maglie di Savona, Sammargheritese, Casale, Asti, Imperia, Valenzana, Sanremese, Cuneo, Loanesi San Francesco e Acqui, ed ex allenatore dell’Imperia, ci racconta alcuni episodi vissuti nella sua carriera. Intervengono in trasmissione Ermano Carrea, Fabio Baldi, Corrado Pilleddu, con i quali si parla anche delle squadre liguri nel massimo campionato.