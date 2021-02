Minaccia di morte i proprietari dell’appartamento che sta ristrutturando: denunciato

Genova. Stava lavorando agli infissi di un appartamento in ristrutturazione in via San Felice a Molassana quando nel pomeriggio di ieri è stato raggiunto dai proprietari dell’immobile.

Non soddisfatti del lavoro i padroni di casa gli hanno fatto notare alcune mancanze. Il 71enne, insinuando che fosse solo una scusa per non pagarlo, ha cominciato a inveire contro la coppia minacciando di distruggere l’appartamento e di tornare con un cacciavite per “ammazzarli tutti e due”.

All’arrivo della volante l’uomo, un palermitano di 71 anni, è stato riportato alla calma e ha restituito le chiavi dell’appartamento. E’ stato denunciato per minacce gravi.