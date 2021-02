Genova. Come previsto aria molto fredda sta raggiungendo la nostra regione determinando un deciso calo termico non associato a fenomeni importanti. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, sabato 13 febbraio, al mattino nubi sui versanti padani con residui fiocchi di neve tra Valle Bormida ed Alpi Liguri in attenuazione. Ampie schiarite lungo le coste, specie sul settore centrale. In giornata ulteriore attenuazione delle nubi ovunque con qualche addensamento che permarrà sull’Imperiese, ma senza fenomeni. Attenzione ai venti, forti o molto forti, tra nord e nord-est specialmente tra Genova e Albenga. Mare stirato sotto-costa, molto mosso al largo. Temperature in calo: saranno comprese sulla costa tra 0 e 7 gradi, nell’interno tra -9 e 2.

Domani, domenica 14 febbraio, soleggiato e limpido su tutta la regione. Ancora venti forti da nord al mattino, in attenuazione fino a deboli nel pomeriggio. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature in ulteriore calo, con rischio di gelate anche lungo alcuni tratti della costa come da avviso.

Lunedì 15 febbraio un po’ di nubi sparse senza fenomeni. Rotazione del vento da sud e temperature in lieve aumento.