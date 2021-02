Genova. L’afflusso freddo che ci ha interessanti nel fine settimana tende a smorzarsi, sostituito da correnti occidentali più miti, in grado di determinare anche un graduale ritorno della nuvolosità. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 15 febbraio, al mattino cielo in prevalenza sereno. Nel corso della giornata velature in transito sostituite da stratificazioni via via più spesse sino a cielo nuvoloso verso sera. Venti ancora da nord al mattino, in rapida rotazione dai quadranti meridionali. Mare stirato in mattinata, tendente a mosso in seguito. Temperature in lieve calo le minime nei fondovalle, in aumento le massime: saranno comprese sulla costa tra -1 e 13 gradi, nell’interno tra -9 e 6.

Domani, martedì 16 febbraio, nubi diffuse un po’ su tutta la regione, con cielo molto nuvoloso o coperto in giornata ma in un contesto in prevalenza asciutto. Temperature in aumento.

Mercoledì 17 febbraio permane nuvolosità diffusa, con cielo molto nuvoloso o coperto. Non si esclude qualche locale pioviggine al primo mattino. In giornata in prevalenza asciutto.