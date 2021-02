Genova. Un flusso in grado di portare perturbazioni si abbassa dall’Europa del nord verso il Mediterraneo. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 8 febbraio, giornata variabile con nubi sparse e schiarite. Qualche locale nota instabile non esclusa sul levante. In serata incremento delle nubi con possibili precipitazioni nottetempo. Venti settentrionali al mattino, in rotazione dai quadranti meridionali in giornata, sino a moderati nel pomeriggio. Mare mosso o molto mosso. Temperature in lieve calo: saranno comprese sulla costa tra 7 e 15 gradi, nell’interno tra 2 e 13.

Domani, martedì 9 febbraio, qualche rovescio tra la notte e il primo mattino sul centro-levante. In giornata tempo variabile e in prevalenza asciutto. Tendenza a peggioramento dalla serata.

Mercoledì 10 febbraio piogge anche sotto forma di rovescio nella prima parte di giornata. Migliora nel pomeriggio.