Liguria. La pioggia che ha accolto i liguri al risveglio lascerà la regione nel corso della mattinata a partire da Ponente. Secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, nel pomeriggio generale miglioramento con ampie schiarite sull’intera regione. In serata nuvolosità medio-alta in transito sul settore centrale.

Questa mattina venti moderati/tesi da Nord sul centro-Ponente, dai quadranti meridionali a Levante. Per l’intera giornata saranno forti da Sud-Ovest sul basso Ligure.

Prestare attenzione al mare che risulterà agitato, localmente molto agitato al largo.

Temperature in generale calo. Minime sulla costa tra +4 e +9° C, nell’interno tra -2 e +4° C. Massime sulla costa tra 10 e 14° C, nell’interno tra +6 e +11° C.

Domani cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi. Nubi in graduale aumento a partire dalla serata. Venti da deboli a moderati settentrionali. Mare da molto mosso a mosso a Ponente, molto mosso per l’intera giornata altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Venerdì giornata caratterizzata da molte nubi sull’intera regione. Dal tardo pomeriggio/sera non si escludono fenomeni sparsi in particolare nell’entroterra. Temperature in deciso calo. Ventilazione sostenuta da Nord.